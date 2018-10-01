Российские оккупанты тайно провели ротацию своих подразделений на Донбассе - Минобороны

Передача должностей российскими офицерами проводилась с нарушениями, что привело к подрыву на собственных минных полях личного состава противника и гражданского населения.

Российское командование в течение сентября тайно провело ротацию личного состава инженерных подразделений в так называемых "1-м и 2-м армейских корпусах" на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"В течение сентября этого года в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ тайно проводилась ротация личного состава инженерных подразделений", - сказал он.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали о текущей ситуации на Донбассе – боевики продолжают нарушать "тишину"

При этом, по словам Гуцуляка, передача должностей российскими офицерами инженерных служб, в том числе технической документации, карт, схем установки и обслуживания минных полей проводилась формально и с нарушениями. "Это уже привело к подрыву на собственных минных полях личного состава противника и гражданского населения. В частности, во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС РФ на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом, потери составили до 10 военнослужащих погибшими и ранеными", - отметил спикер Минобороны.

По его словам, в связи с этим решением российского оккупационного командования все инженерно-саперные подразделения были выведены в пункты постоянной дислокации для проведения дополнительных занятий и инструктажей, в результате чего минные поля оккупанты оставили без инженерного наблюдения. "Это привело к подрыву и гибели трех местных подростков", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в районе оккупированной Горловки от взрыва пострадали четверо мальчиков, трое погибли, один получил осколочные ранения.