Прекращение агрессии на Донбассе зависит от решения России - посольство США

В США заявили, что решение РФ выйти из СЦКК не способствовало урегулированию ситуации на Донбассе.

Посольство Соединенных Штатов Америки заявляет, что прекращение агрессии и восстановление суверенитета Украины на Донбассе зависит от решения Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«В этот день 4 года тому назад начал действовать Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Представьте, чего бы он достиг, если бы Россия не вышла из его состава в 2017 году. Решение прекратить агрессию, уважать суверенитет Украины, продуктивно участвовать в урегулировании конфликта остаются за Россией», - подчеркнули американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2017 года в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической ситуации» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

В МИД Украины считают, что решение РФ об отзыве своих военных из СЦКК существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: утверждении положения о СЦКК, их статусе, гарантии безопасности.

11 января 2018 года тогдашний Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано подчеркнул, что отзыв Российской Федерацией своих офицеров вооруженных сил из совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) «заморозил» деятельность этого центра.