Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов, один боец ранен

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток российские оккупационные войска на Донбассе совершили 17 обстрелов, один украинский защитник ранен.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Горловском направлении боевики трижды применяли минометы 82-го калибра, обстреливая опорные пункты ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Южное и Майорск.

"А в районе Новолуганского на Светлодарском направлении оккупанты 5 раз применили запрещенное вооружение, обстреляв позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а затем - дважды совершив огневой налет минометами 120-го и 82-го калибров. По опорным пунктам наших войск в районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь с применением вооружения боевых машин пехоты", - добавили в пресс-центре.