Стали известны имена двух украинских бойцов, погибших на Светлодарской дуге (видео)
21:20, 19 сентября 2018Война
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Террористы все чаще обстреливают украинскую территорию и защитников из крупного калибра.
Во время вражеского минометного обстрела в районе Светлодарской дуги на Донбассе погибли двое бойцов.
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Это - младший сержант Владимир Ткачев и сержант Владимир Матвиенко. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
Также боевики ранили одного бойца. Сейчас его состояние удовлетворительное. Ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению.
Как сообщал пресс-центр ООС, в течение минувших суток на Донбассе боевики били из БМП и минометов, двое украинских военных погибли.
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