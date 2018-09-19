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Стали известны имена двух украинских бойцов, погибших на Светлодарской дуге (видео)

21:20, 19 сентября 2018
Война
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Это - младший сержант Владимир Ткачев и сержант Владимир Матвиенко. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Также боевики ранили одного бойца. Сейчас его состояние удовлетворительное. Ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению.

Как сообщал пресс-центр ООС, в течение минувших суток на Донбассе боевики били из БМП и минометов, двое украинских военных погибли.

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Теги: #военные#смерть#Светлодарская дуга