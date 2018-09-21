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ВСУ взяли под контроль новый населенный пункт на Донбассе (видео)

20:38, 21 сентября 2018
Война
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На Луганщине украинские разведчики провели молниеносную и результативную операцию. От северо-восточных окраин Золотого наши ребята погнали кремлевских захватчиков. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов. 

Теперь восемь десятков жителей хутора снова живут в родной стране.

Как сообщал УНИАН, оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Крымского: двое бойцов ранены.

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Теги: #Донбасс