ВСУ взяли под контроль новый населенный пункт на Донбассе (видео)

На Луганщине украинские разведчики провели молниеносную и результативную операцию.

Украинские военные Вернули под контроль Украины хутор Вильный на Луганщине.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На Луганщине украинские разведчики провели молниеносную и результативную операцию. От северо-восточных окраин Золотого наши ребята погнали кремлевских захватчиков. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.

Теперь восемь десятков жителей хутора снова живут в родной стране.

Как сообщал УНИАН, оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Крымского: двое бойцов ранены.