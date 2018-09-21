Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Крымского: двое бойцов ранены

С 7 до 18 часов российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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«Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических станковых гранатометов российские оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Также гранатометы, а кроме этого крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил против наших защитников в районе Гнутово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевого столкновения двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018.