Волонтеры показали, как бойцы установили флаг Украины на Донбассе перед носом террористов (видео)
Украинские разведчики одного из подразделений прошли километры "серой зоны" на Донбассе, чтобы установить флаг Украины прямо перед носом у террористов.
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Охранять государственный флаг "поручили" нескольким противопехотным минам, которые прекрасно выполнили задание, сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.
"Это наглядный пример мужества и взвешенности наших бойцов. Это ответ тем, кто каждый день спрашивает: "А что дальше будет с войной?". Война продолжается, а ее конечным результатом может быть только наша победа", - говорится в сообщении.
Как сообщал пресс-центр ООС, в течение минувших суток боевики на Донбассе стреляли по ряду позиций украинских военных из гранатометов.