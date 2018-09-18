Волонтеры показали, как бойцы установили флаг Украины на Донбассе перед носом террористов (видео)

В "Вернись живым" рассказали, что видео с установкой украинского флага было снято в начале лета.

Украинские разведчики одного из подразделений прошли километры "серой зоны" на Донбассе, чтобы установить флаг Украины прямо перед носом у террористов.

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Охранять государственный флаг "поручили" нескольким противопехотным минам, которые прекрасно выполнили задание, сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Это наглядный пример мужества и взвешенности наших бойцов. Это ответ тем, кто каждый день спрашивает: "А что дальше будет с войной?". Война продолжается, а ее конечным результатом может быть только наша победа", - говорится в сообщении.

Как сообщал пресс-центр ООС, в течение минувших суток боевики на Донбассе стреляли по ряду позиций украинских военных из гранатометов.