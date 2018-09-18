На Донбассе боевики с гранатометов били по ряду позиций украинских военных

Боевики несколько снизили огневую активность. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На протяжении прошлых суток, 17 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки снижение огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Читайте такжеВоенные рассказали о феерическом уничтожении техники обнаглевших боевиков "ЛНР" (видео)

Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил. "Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Павлополя противник также обстрелял с миномета 120-го калибра", отмечается в сводке.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и еще один ранен.

"С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении, где враг обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.