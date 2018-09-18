Убитый Захарченко получил звание "академика" в РФ и медаль "За верность России"

"Звание", которое присудили террористу Захарченко, официально в РФ не признается.

Ликвидированный главарь "ДНР" Александр Захарченко стал "почетным академиком" негосударственной Петровской академии наук и искусств российского города Санкт-Петербург.

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Террористу Захарченко были присуждены диплом лауреата премии имени Петра Великого, медаль с девизом "За верность России", удостоверение "почетного академика". Все награды были переданы на хранение Донецкому краеведческому музею, передают "Новости Донбасса", ссылаясь на ресурсы боевиков.

Подчеркивается, что решение о награждении Захарченко президиумом академии было принято единогласно.

Петровская академия наук и искусств является общественной академией. Такие объединения научных работников создаются на добровольной основе независимо от государственных органов; предусмотрены законодательством России.

Однако "звания", которые присуждают общественные академии, официально в РФ не признаются. Это связано с тем, что квалификационные требования для получения "звания" в большинстве случаев ниже, чем, например, в государственной Российской академии наук.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Адександр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа.