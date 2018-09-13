Россия под видом учений перебрасывает к границе с Украиной свои войска с "Ураганами" на вооружении - разведка

Также вооруженные силы РФ транспортируют к границе с Украиной новые партии вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения российско-оккупационных бандформирований.

Возле границы с Украиной в полевых лагерях россияне формируют спецотряды наемников для подразделений террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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«Российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск ВС РФ неподалеку от границ с Украиной. В частности, под видом участия в маневрах «Восток-2018» в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО «Ураган»», - сообщил Гуцуляк.

Он отметил, что в указанных районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей террористов.

"Часть отрядов т.н. «новобранцев» комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. «казачьи отряды», часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов", - сообщил представитель Минобороны.

По его словам, под видом маневров командование вооруженных сил РФ также осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения российско-оккупационных бандформирований.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики вели огонь из БМП и гранатометов, ранены двое украинских военных.