Обострение на Донбассе: боевики вели огонь из БМП и гранатометов, ранены двое украинских военных

Боевики обстреляли ряд позиций украинских военных.

На протяжении прошлых суток, 12 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако полностью контролируемой.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил. "Российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - отметили в пресс-центре.

В частности, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское.

По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожен, пятеро ранены.

"С начала суто квраг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия семь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.