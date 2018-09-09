Боевики "ЛНР" заявили о готовности передать Украине 44 осужденных - СМИ

Заключенные из Суходольской исправительной колонии были осуждены до 2014 года.

Боевики "ЛНР" заявили о готовности передать Украине 44 заключенных из Суходольской исправительной колонии, которые изъявили желание перевестись на подконтрольную Киеву территорию для отбывания остатка срока.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков.

Отмечается, что заключенные были осуждены до 2014 года.

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"Председатель Межведомственной комиссии по вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания "ЛНР" Роман Ведмеденко, подтвердил, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных. По 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине", - отмечается в сообщении.

При этом представитель боевиков "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева заявила, что "контакты с уполномоченным ВР Украины по правам человека (Людмилой Денисовой - ред.) не установлены", а передача осужденных "заблокирована украинской стороной".

Также сообщается, что осужденных посетил координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш.

Ранее УНИАН сообщал, что в колони города Хрустальный (бывш. Красный Луч) Луганской области, который является неподконтрольной украинской власти территорией, во время выполнения работ погибло двое заключенных.