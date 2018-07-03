В колонии "ЛНР" погибло двое заключенных

Представитель омбудсмена Украины на Донбассе призвал мониторинговую миссию ООН, осуществить визит в данную колонию, для документирования данной ситуации.

В колони города Хрустальный (бывш. Красный Луч) Луганской области, который является неподконтрольной украинской власти территорией, во время выполнения работ погибло двое заключенных.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский.

"Вчера днём, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При выполнении работ, погибло двое заключённых. Сейчас работаю над получением, более точной информации", - написал представитель омбудсмена.

Он также призвал мониторинговую миссию ООН, осуществить визит в данную колонию, для документирования данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в неподконтрольной украинской власти Голубовке Луганской области боевики "приговорили" местного жителя к 5 месяцам и 27 дням ареста за "надругательство над флагом "ЛНР".