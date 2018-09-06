Экс-главаря ''ДНР'' заметили в Москве
09:19, 06 сентября 2018Война
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По информации журналиста, Ходаковский может принять участие в "выборах" главаря "ДНР".
Александр Ходаковский / REUTERS
"Экс-министр безопасности "ДНР" Александр Ходаковский был замечен в Москве.
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Об этом в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" сообщил журналист Александр Чаленко, сотрудничающий с пропагандистскими СМИ. По его словам, встреча произошла вечером 6 сентября на одной из станций московского метро.
По по информации журналиста, Ходаковский может принять участие в "выборах главаря "ДНР", если они состоятся.
Напомним, Ходаковский был "секретарем совета безопасности "ДНР", "командиром" батальона "Восток" и занимал пост "министра госбезопасности "ДНР".
Ранее он покинул Донецк, в СМИ появлялась информация, что террорист находится в Москве.
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