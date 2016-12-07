Экс-главарь "ДНР" озвучил реальные потери боевиков на Донбассе

"В каждой бригаде на передовой гибнет по 8−10 человек за две недели. Штат батальона — 350 человек, а реально в строю воюет 151. Более 60% не доукомплектовано подразделений, которые стоят на самых передовых позициях. И никому до этого нет ни малейшего дела", - передает DonPress слова боевика.

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Кроме того, по словам террориста, у "армии ДНР" нет никаких заготовленных вторых позиций, — "подразделений", находившихся бы в местах постоянной дислокации, чтобы они могли выдвигаться вперед в случае необходимости.

Ранее Ходаковский в интервью рассказал, что захваченные пророссийскими боевиками территории Донецкой области не в состоянии сами себя обеспечить, и нагрузка на экономику РФ со временем будет только возрастать.