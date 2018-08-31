КПВВ "Новотроицкое" возобновил свою работу после закрытия из-за спровоцированных пожаром взрывов мин

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наєв принял решение об открытии КПВВ «Новотроицкое» с 06:00 31 августа.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Новотроицком Донецкой области возобновил свою работу после двухдневного закрытия из-за взрывов мин в результате пожаров.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"В связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Новотроицкое» командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвим принято решение об открытии КПВВ «Новотроицкое» с 06:00 сегодня, 31 августа 2018 года", - говорится в сообщени.

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Отмечается, что огонь на полях вблизи КрП «Березовое 1» и КрП «Березовое 2» полностью ликвидирован, и угроз для граждан нет.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области был закрыт КПВВ из-за детонации мин в результате пожаров в этом районе. Кроме того, в СММ ОБСЕ сообщали о пожаре в селе Березовое Марьинского района.

Решением командующего Объединенных сил был введен режим «Красный» на КПВВ «Новотроицкое», КрП «Березовый-1» и КрП «Березовое-2».