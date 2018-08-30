"Школьное перемирие": боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Потерь среди украинских бойцов нет.

Сегодня российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

«На протяжении текущих суток, с 7-ми до 18-ти часов, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отмечают, что оккупанты вели прицельный огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, враг не применял», - отмечается в сообщении.

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При этом отмечается, что в течение дня позиции украинских войск были обстреляны в районах населенных пунктов: Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

«Потери среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущены», - проинформировали в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтвердили приверженность режиму прекращения огня, который должен был начаться с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года.

Восстановленый режим прекращения огня не продержался и 10 минут из-за действий российских оккупационных войск.