Приближение важных событий: эксперт назвал причины обострения боевиками ситуации на Донбассе

Эксперт напомнил, что и в прошлые годы на востоке Украины в августе наблюдались обострения.

Активизация боевых действий на Донбассе может быть связана с приближением двух важных событий.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Ковтун, передает «Обозреватель».

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Эксперт напомнил, что и в прошлые годы на востоке Украины в августе наблюдались обострения.

"Надо понимать, что у нас приближается День независимости. Кроме того, в субботу, как известно, Путин будет встречаться с Меркель. Поэтому обострение связано, скорее всего, именно с этими событиями", - пояснил он.

"Я не думаю, что произойдут кардинальные изменения на востоке. Если взять 2014-15 годы, то как раз больше всего обострение приходилось на август", - добавил Ковтун.

Также военный эксперт сказал, что не видит предпосылок для активизации осенью более масштабных и серьезных действий на востоке Украины.