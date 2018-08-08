Военные на Донбассе открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков

Бойцы ООС применяли при этом штатное пехотное оружие.

За минувшие сутки украинские войска на Донбассе вынуждены были открывать ответный огонь на обстрелы боевиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Александр Мотузяник. «В течение 7 августа на Луганском направлении зафиксировано 15 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Практически на каждый вражеский обстрел защитники Украины применяли штатное пехотное вооружение в ответ, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава и подавления активности противника», - сказал Мотузяник.

Он добавил, что на Донецком направлении наши защитники попадали под прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск 21 раз.

В целом, отметил Мотузяник, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз сознательно нарушали режим тишины, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. В общем враг выпустил 69 мин 82-го калибра.

«Подразделения Объединенных сил уверенно ведут оборону и отвечают врагу огнем исключительно из штатного пехотного оружия», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он подтвердил утреннюю информацию штаба ООС, что в результате боевых действий 7 августа потерь среди украинских защитников нет. А также добавил, что по данным нашей разведки за минувшие сутки трое оккупантов были уничтожены и девять получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 27 июня участники ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась установить режим прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом жатвы. Однако уже в течение 1 июля боевики 25 раз нарушили так называемое «хлебное перемирие», дважды - из тяжелого вооружения.