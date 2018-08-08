Журналисты показали, во что превратилось село на линии разграничения из-за обстрелов боевиков (видео)

Конфликт пока вялый, последний мощный артиллерийский обстрел здесь был где-то месяц назад, но люди до сих пор оправляются от его последствий.

В Зайцево на окраинах Горловки в последнее время пришла относительная тишина.

Читайте такжеНа побережье Азовского моря проверили боеготовность подразделений военной авиации (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, благодаря тишине военные и гражданские могут выдохнуть и рассмотреться вокруг.

"Стрелковое оружие еще никто не отменял, так, постреливают. Если наглеют, то успокаиваем", - пояснил военнослужащий с псевдо "Базальт". Командир объясняет, что конфликт пока вялый, последний мощный артиллерийский обстрел здесь был где-то месяц назад, но люди до сих пор оправляются от его последствий. В преддверии осени и зимы дома местных жителей оказались без крыш.

София Никитенко вместе с мужем в соседней Николаевке живут в летней кухне, куда перетащили все, что только сумели. Дом разбило еще весной, как придется зимовать – не понятно. "Ничего не осталось", - констатирует жительница Николаевки. Стефания Куценко только что завершила ремонт, как во время обстрела дом просто развалило вдребезги. Живет теперь так же в кухне и не представляет, как одной без мужа придется себя содержать зимой.