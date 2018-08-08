Офицер ВСУ рассказал о потерях боевиков за вчерашний день

Вчера боевики сообщили о смерти своих двух "медиков" и одного "водителя".

Накануне, 7 августа, оккупационный контингент на Донбассе понес очередные потери.

Читайте такжеЖурналисты показали, во что превратилось село на линии разграничения после обстрелов боевиков (видео)

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ «Анатолий Штефан Штирлиц» со ссылкой на информацию в пабликах боевиков, вчера отправились «на тот свет» трое представителей незаконных вооруженных формирований.

«Конечно же, представители Дырляндии написали "героические" подвиги своих боевиков, не забыли про мирных жителей добавить и женщин. Вот только у врагов, которые взяли в руки оружие и убивают украинцев, нет пола и возраста. И ещё забыли дописать про мину, на которую ночью наехал данный сеп@ромобиль», – написал офицер.