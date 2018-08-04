На Донбассе за сутки зафиксировано пять случаев пролета вражеских беспилотников

Все они совершали полет как вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины, так и с ее пересечением.

За сутки средствами противовоздушной обороны сил операции Объединенных сил зафиксировано пять случаев пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель пресс-центра ОСС подполковник Анатолий Стельмах.

"Противник не оставляет попыток ведения разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксировано пять случаев пролета вражеских БПЛА, два из которых идентифицированы как «Орлан-10» российского производства. Все они совершали полет как вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины, так и с ее пересечением", - сообщил он.

По словам Стельмаха, с целью противодействия работе БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил с приведением огневых средств в боевую готовность «Полная».