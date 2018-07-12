На Донбассе зафиксировали 6 случаев пролета вражеских беспилотников

Два из них идентифицированы как "Гранат" российского производства, Объединенные силы применяли средства радиоэлектронной борьбы.

За сутки средствами противовоздушной обороны вдоль линии разграничения на Донбассе зафиксировано 6 случаев пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил подполковник Анатолий Стельмах.

«За сутки средствами ПВО зафиксировано 6 случаев пролета вражеских БПЛА, два из которых идентифицированы как «Гранат» российского производства. Все они совершали полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины», - сообщил он.

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С целью запрета работы БПЛА противника Объединенные силы применяли средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее бойцы отряда "Украинская добровольческая армия", которые воюют против боевиков на Донбассе, показали, как используют беспилотники для огневого поражения противника на укрепленных позициях.