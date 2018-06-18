Боевики на Донбассе пытались ракетами сбить беспилотник ОБСЕ

По БПЛА велся огонь, но он вернулся на базу невредимым.

15 июня в направлении беспилотника СММ ОБСЕ стреляли и запускали ракеты из зенитно-ракетного комплекса. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии.

Как передает Украинская правда, "15 июня в 05:06 беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия, который пролетал над н.п. Бетманове (бывший Красный Партизан, неподконтрольный правительству, 23 км на северо-восток от Донецка), зафиксировал конденсационный след от ракеты, баллистическая траектория полета которого проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА с востока", - подчеркнули в ОБСЕ.

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После этого беспилотник обнаружил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК; 9K33 "Оса"), размещенный с нарушением линий отвода на расстоянии около 2 км на северо-запад от н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км на северо-восток от Донецка) и примерно в 4 км на северо-восток от района полета БПЛА.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала, как из ЗРК в направлении беспилотника была выпущена вторая ракета, баллистическая траектория полета которого проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА.

"Спустя около трех минут беспилотник зафиксировал, вероятно, зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), размещенную возле ЗРК, из которой было также произведено несколько выстрелов в направлении БПЛА. По оценке СММ, огонь велся по БПЛА, который вернули на базу невредимым", - говорится в отчете.

В Миссии подчеркнули, что на момент инцидента беспилотник находился в рабочем состоянии.

"Ранее СММ в установленном порядке также сообщила о полете БПЛА в этом секторе", - отметили в организации.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе силы ООС сбили вражеский беспилотник.