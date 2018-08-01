СММ ОБСЕ сообщила о большом скоплении тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска

В частности, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками "Градов", гаубиц и танков.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что беспилотный летательный аппарат миссии заметил большое скопление тяжелого вооружения боевиков на оккупированных частях Донбасса.

Об этом сообщается в отчете за период с 19:30 30 июля до 19:30 31 июля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

В частности, в нарушение определенных координат для отвода вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах 30 июля беспилотный летательный аппарат СММ заметил шесть 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на военном объекте в центре Хрустального (прежнее название Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска). Также еще дополнительные шесть РСЗО БМ-21 "Град" были замечены севернее населенного пункта.

Кроме того, тот же беспилотник заметил пять буксируемых гаубиц (три 152-мм 2A65 "Мста-Б" и две 152-мм 2A36 "Гиацинт-Б") на военном объекте южнее поселка Ольховка (40 км восточнее Донецка). Еще было замечено восемь "Градов" юго-западнее поселка Садовый (57 км юго-западнее Луганска), а также четыре 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" рядом с Васильевкой (47 км южнее Донецка) и четыре самоходных гаубицы 2С1 неподалеку от Староласпы (51 км южнее Донецка).

В то же время отмечается, что 30 июля по определенным линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия заметил 18 буксируемых гаубиц 2A65 и противотанковый ракетный комплекс (тип не определен) севернее Хрустального и три танка Т-64 неподалеку от полигона на расстоянии примерно 3 км западнее села Маркино (за 94 км к югу от Донецка).

Также, 31 июля СММ заметила танк Т-72, который двигался на восток по полю на расстоянии около 100 м севернее дороги между Новоазовском и поселком Седово. На полигоне возле Тернового (57 км восточнее Донецка) было замечено три самоходных гаубицы 2С1 на огневых позициях и не менее 14 танков (Т-72 и Т-64), некоторые из которых находились на огневых позициях.