Разруха и "рай" для воров: в Сети показали постапокалиптические кадры из оккупированного Луганска (фото, видео)

Сегодня бывшие банки и предприятия, которые «запечатывались» перед эвакуацией персонала, выглядят, как после масштабного погрома.

Журналисты показали, как выглядят сегодня заброшенные предприятия и финучреждения оккупированного Луганска.

Как говорится в видеосюжете издания «Реальная газета», в 2014 году, когда жители активно покидали Луганск, закрытыми остались не только жилые дома, но предприятия, банки, фабрики. Сейчас многие из них до сих пор стоят в запустении, медленно превращаясь в добычу для охотников за цветным металлом.

Туда же ходят те, кто хочет добыть информацию, в том числе и для мошеннических целей. По словам юриста Юрия Чудовского, имея важные данные, можно сидеть в изоляторе на подконтрольной территории, и совершать преступления с помощью телефона – проводить сделки с фиктивными черными риелторами и нотариусами «ЛНР», используя найденные в заброшенных учреждениях идентификационные коды и ксерокопии паспортов. Юрист отмечает, что банки, которые не вывезли копии документов своих клиентов, нарушили закон в части обязанностей по хранению персональных данных.

Местная жительница рассказала, что возле таких зданий водятся всяческие асоциальные элементы. «Опасно ходить там, опасно, конечно, по вечерам», – говорит женщина.

Сегодня бывшие банки и предприятия Луганска, которые «запечатывались» перед эвакуацией персонала, выглядят, как после масштабного погрома – окна разбиты, стены и двери повреждены, а оставшееся после воров имущество разброшено.

Видео: "Реальная газета"