Парубий в деталях рассказал, как вел переговоры с боевиками в Луганске

Спикер ВР не смог вспомнить точную дату визита, но отметил, что это было через день или два после захвата здания СБУ.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, как ездил в Луганск, когда боевики захватили здание местной СБУ и просил захватчиков сложить оружие.

Об этом он сообщил во время допроса в Старобельском райсуде Луганской области, который слушает дело о государственной измене Александра Ефремова, передает "Украинская правда".

Допрос состоялся путем видеоконференцсвязи с Подольского райсуда Киева.

Парубий не смог вспомнить точную дату визита, но отметил, что это было через день или два после захвата здания СБУ. Спикер ВР прибыл в Луганск вместе с главой СБУ Валентином Наливайченко и руководителем комендатуры Самооборона Майдана Андреем Левусом.

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"По прибытии в Луганск первая наша встреча была в прокуратуре, мы встретились с прокурором области, он сообщил обстоятельства захвата СБУ в Луганске, он сообщил, что боевики захватили более тысячи единиц боевого оружия, что они размещены на всех этажах здания СБУ, на некоторых этажах оборудованы профессиональные боевые точки", - сказал Парубий.

По его словам, во время визита они вели переговоры с боевиками.

"Мы без оружия и охраны приезжали в офис депутата Владимира Медяника. Боевики были вооружены. Вели переговоры три человека: Алексей Карякин, Валерий Рельке, третий человек представлялся как юрист, имени не помню", - рассказал Парубий.

Он добавил, что выдвинул боевикам требование сложить оружие и покинуть помещение СБУ, а те в свою очередь выдвигали ему "требования общего характера", одно из них касалось амнистии внутренних войск "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в событиях на Майдане, а второе – проведения референдума.

Парубий отметил, что боевики не смогли сообщить, какой именно референдум хотят, а говорили, "что тот, которого требует Медведчук и его "Украинский выбор"".

Он также добавил, что боевики не принимали самостоятельных решений, а постоянно советовались с так называемым "советом полевых командиров". Также часто были телефонные разговоры с председателем облсовета Луганской области Валерием Голенко.

"На определенном этапе они говорили, что согласны отдать часть оружия и покинуть часть помещений, если будут сигналы, что государство готово гарантировать амнистию. Я созвонился с и. о. президента Турчиновым. Он сказал, если они сдадут оружие, то люди, совершившие преступление, могут быть амнистированы его указом", - сказал Парубий.

"Но условия выполнены не были, потому что эти люди не были самостоятельными, я четко понимал, что российские кураторы делают все, чтобы не достичь никаких договоренностей и не покинуть помещение СБУ", - добавил спикер ВР.

Он уточнил, что эти переговоры продолжались 6 или 7 суток.

"Они завершились тем, что они сообщили, что в дальнейшем не способны вести переговоры", - сказал Парубий.

Наибольшим цинизмом он назвал то, что в Луганске решили устроить детский праздник, чтобы обезопасить здание СБУ от штурма.

После 30-минутного допроса Парубий ходатайствовал о перерыве до 11:00 6 июля в связи с тем, что четверг в Верховной Раде сложный день и что через 20 мин должны рассматривать важные законопроекты.

Суд ходатайство удовлетворил.

Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.