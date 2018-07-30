60-летний экс-боевик с Беларуси рассказал о российских фашистах, вывозивших оружие из "ЛНР" в РФ

Экс-боевик спокойно продемонстрировал журналистам свои военные фотографии и рассказал, что среди его коллег-боевиков на Донбассе он был единственным белорусом.

60-летний белорус из города Борисова Константин Фофанов, который воевал на Донбассе за «русский мир» и готов вернуться туда снова, рассказал, что он видел на оккупированной части Луганщины.

Об этом говорится в материале журналистов программы «Донбасс.Реалии», передает «Радио Свобода».

Фофанов спокойно продемонстрировал журналистам свои военные фотографии и рассказал, что среди его коллег-боевиков на Донбассе он был единственным белорусом.

«Белорус был один я. Россияне были. Ну, и местные были», – рассказал Фофанов.

Он воевал против Украины полтора года на Донбассе. На войну белоруса летом 2014 года позвал телевизор.

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«Народ оттуда, как показывают по телевидению, прет толпами, бегут! Ну, и некому за них заступиться, получается. Все вроде сочувствуют, в интернете пишут, как туда добраться добровольцам... Короче, я сказал: все, ребята, завязываю с бизнесом – поеду», – рассказал боевик.

Бывший боевик Фофанов утверждает, что оружие на оккупированной территории можно было купить или выменять за бесценок, за бутылку.

«Там были даже, был один из России майор, ну, как майор – ему там уже дали звание майора. Значит, он тоже не знал, как попасть в «ополчение», и получилось так, что он сразу попал к каким-то российским фашистам. Те не воевали. Те приезжали туда и скупали у местного населения оружие и вывозили его в Россию, в Москву», – сказал он.

Феофанов уточнил, что российские фашисты не были подразделением. «Ну, они не подразделение, они типа в форме, все. Язык подвешен, но там сразу не разберешь. Это же война не такая, что «немцы – русские». А ты в форме, он в форме... Никто никому, как говорится, военную тайну не выдает. И никто не знает, кто ты и что ты», – сказал экс-боевик.