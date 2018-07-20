Ходят по улицам и унижают местных: в ИС рассказали о беспределе пьяных "милиционеров" "ЛНР"

После проверки в "МВД "ЛНР" ни один "сотрудник" так и не был уволен, сообщает группа "Информационное сопротивление".

В оккупированном Лутугино «инспекция по личному составу МВД «ЛНР» провела проверку райотдела «милиции».

Как сообщает «Информационное сопротивление», причиной послужили многочисленные жалобы на безобразное поведение «стражей порядка»: пьют на работе, в состоянии опьянения «одетые по форме» ходят по улицам, оскорбляют и унижают местных жителей, бывали даже случаи избиений.

«31 мая представители «министерства» приехали в «Лутугинский РОВД», где «застукали» на работе трех пьяных «милиционеров»: начальника «отдела дознания» В. Савченко и двух его подчиненных – М. Гусева и В. Ляшенко. Как утверждают их коллеги, освидетельствовать на алкотестере удалось только одного из них, т.к. двое других, включая начальника, предпочли скрыться из райотдела постыдным бегством. Тем не менее, факты, изложенные в жалобах жителей района на действия представителей «Лутугинского РОВД», подтвердились», – говорится в сообщении.

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«Министерская» комиссия выяснила, что накануне ее приезда, в поселке Белореченский трое так называемых «милиционеров» (пьяные и дурно пахнущие) приставали к подросткам, матерились, угрожали физической расправой. «Служебные удостоверения предъявлять отказывались, хотя этих алкоголиков, одевших форму и ставших "властью", и так все знают. И это только один случай из множества», – отмечают в ИС.

По итогам проверки так называемый «министр МВД» Игорь Корнет подписал приказ №543 от 28.06.18 г., в соответствии с которым двум «алкослужащим» объявлено о неполном служебном соответствии, а третьему, который героически согласился пройти алкотестер, объявили строгий выговор.

«Итог этой истории – ни один «сотрудник» так и не был уволен. Но это и не странно, ведь в условиях жесткого кадрового голода и огромной текучки, в «МВД ЛНР» ценят алкоголиков и других отбросов, потому что других «профессионалов» просто нет.