СБУ показала досье на разгромленных в Сирии "вагнеровцев": среди них - причастный к трагедии Ил-76 на Донбассе (фото)

СБУ отмечает, что власти РФ сознательно и цинично скрывают массовую гибель российских наемников в Украине и Сирии, прибегая к откровенной лжи официальных лиц и запугивая родственников погибших.

Служба безопасности Украины обнародовала личные данные погибших в Сирии в феврале 2018 года военных наемников России.

Руководитель Аппарата председателя СБ Украины Игорь Гуськов на брифинге отметил, что российское политическое и военное руководство сознательно скрывает от общества огромные потери наемников в гибридной войне в Украине и Сирии, передает пресс-центр СБУ.

Гуськов отметил, что данные, собранные Службой, находят подтверждение в многочисленных журналистских расследованиях ведущих мировых и отечественных СМИ. В СБУ напомнили, что в феврале 2018 года появилась информация об огромных потерях ЧВК «Вагнера» на территории Сирии во время так называемого «пригожинского наступления» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Служба составила и идентифицировала лица 206 наемников, которые непосредственно принимали участие в этой авантюре», - сообщил Игорь Гуськов. Имеющиеся в СБУ документы свидетельствуют, что не менее восьмидесяти из них погибли, еще почти сто получили ранения различной степени тяжести.

«Сегодня мы публикуем первую часть имеющейся и проверенной информации СБУ, а именно персональные данные сорока погибших, тридцать раненых, а также «досье» в отношении иностранных граждан – участников этих событий», - подчеркнул руководитель Аппарата председателя СБУ.

В спецслужбе пояснили, что после появления информации в СМИ о некоторых погибших, высшим руководством РФ был отдан циничный приказ полностью скрыть информацию о потерях от российской общественности накануне выборов президента РФ. Российское руководство сообщало откровенную ложь родственникам погибших, что их близкие «пропали без вести», а преждевременная утечка этой информации «помешает их поискам».

«Только по завершении президентских выборов в РФ, родственники убитых наемников поочередно в условиях строгой тайны стали получать гробы с телами своих близких, при этом их продолжали шантажировать «невыплатой денежной помощи за гибель наемника в случае раскрытия информации». При этом, чтобы скрыть огромные потери именно в феврале, российские спецслужбы разработали операцию по «равномерному распылению потерь» для создания представления, что наемники вроде бы погибли в течение длительного отрезка времени. Среди раненых в сирийской провинции Дейр-эз-Зор является боевик, который подозревается СБУ в причастности к сбиванию 14.06.2014 года вблизи Луганска грузового самолета ВС Украины Ил-76, в результате чего погибло сорок девять украинских военнослужащих. Его личность установлена – это Лебедев Андрей Николаевич, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК», – отметили в СБУ.

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По информации ведомства, в феврале 2018 года в Сирии также были ранены наемники – граждане других стран, в частности из Беларуси, Казахстана и Молдовы. «Мы передали эту информацию нашим партнерам, ведь наемничество их граждан в ЧВК «Вагнера» - преступление по законодательству обеих стран», - отметил руководитель Аппарата председателя.

Кроме ранее уже обнародованных данных о сербских наемниках, СБУ установила участие в ЧВК «Вагнер» также одиннадцати граждан Республики Беларусь, 6 из которых принимали участие в так называемом «пригожинском наступлении», четырех представителей Республики Молдова, двух граждан Республики Казахстан, по одному – из Армении и Узбекистана.

СБУ напомнила, что ранее неоднократно приводила конкретные факты, что среди наемников «Вагнера» много лиц с криминальным прошлым, в том числе за совершение тяжких преступлений. «Это системный подход к комплектованию ЧВК, ведь выполнение «специфических задач» требует от наемников «уголовной морали», - подчеркнул Игорь Гуськов. Среди последних выявленных лиц шокирующий пример казачьего дружинника из Армавира Евгения Акимочкина, который оказался насильником. Несмотря на уголовное производство, он в составе ЧВК «Вагнер» отбывает в Сирию.

В СБУ отметили, что благодаря представленным материалам, мировому сообществу становится понятным, что спецслужбы РФ продолжают тайное и незаконное даже по российскому законодательству использование так называемой ЧВК «Вагнера» для достижения геополитических целей Кремля в разных странах мира. «За счет привлечения иностранных граждан, российские спецслужбы пытаются создать подготовленный резерв для развязывания гибридной войны в других странах», - подчеркнул начальник Аппарата председателя СБУ.

«Российская власть сознательно и цинично скрывает, прежде всего от собственного гражданского общества, массовую гибель российских наемников в Украине и Сирии, прибегая к откровенной лжи официальных лиц и запугивая родственников погибших», – говорится в сообщении пресс-центра.

Во время брифинга была обнародована только часть имеющейся информации. В спецслужбе пообещали и в дальнейшем продолжать информирование общественности о российских военных, сотрудниках спецслужб РФ, наемниках, причастных к преступлениям против народов Украины и других стран.