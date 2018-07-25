Генсек ОБСЕ на этой неделе посетит Донбасс

27 июля Гремингер проведет брифинг в Краматорске.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер на этой неделе осуществит визит на восток Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ,

"Во время поездки на восток Украины генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в пятницу проведет пресс-брифинг", - говорится в сообщении. Пресс-брифинг состоится 27 июля в 15.15 в Краматорске в офисе ОБСЕ.

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"В рамках поездки на восток Украины господин Гремингер будет говорить о роли ОБСЕ и ее деятельность в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале Гремингер призвал Украину и Российскую Федерацию дать толчок мирному процессу на Донбассе.