Украина и Россия все еще имеют расхождения в вопросе развертывания миротворцев на Донбассе - Маас
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркивает, что Украина и Россия все еще имеют расхождения в вопросе параметров развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе.
Как сообщает Reuters, Маас заявил, что РФ и Украина согласились с необходимостью миротворческой миссии ООН, но их видение ее введения все еще "очень далеко друг от друга".
"Что касается параметров предполагаемой миссии ООН для востока Украины, мы согласились (на встрече в Берлине) поручить нашим политическим директорам продолжать переговоры не о том -" если ", а о том, каким образом такая миссия может состояться, и обсудить это в ближайшие недели", - сказал Маас.
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Также он заявил об отсутствии у сторон воли воплотить Минские соглашения в жизнь. "Мы знаем, что в прошлом отсутствовала воля реализовать эти соглашения", - подчеркнул Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
По словам Мааса, все стороны должны соблюдать мирный Минский план, включая отвод тяжелого вооружения из зоны боевых действий, и осуществить новый обмен заложниками.
Он добавил, что Германия и Франция предложили Украине и России логистическую поддержку с целью ограждения заминированных территорий в зоне боевых действий.
"Я решительно убежден, что сегодняшние политические переговоры также оказывают давление на местах", - сказал Маас.