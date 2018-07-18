Стало известно о мощном ударе ВСУ по позициям террористов на Донбассе: уничтожена техника (фото)

На данный момент о потерях террористов не сообщается.

Появился снимок, на котором зафиксирован удар бойцов ООС по позициям боевиков на Донбассе.

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Его на своей странице в Facebook опубликовала военная ВСУ Виктория Руденко, отметив, что была уничтожена техника террористов.

"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники... Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор", - говорится в ее сообщении.

По словам Руденко, сейчас потери противника уточняются, позже разведка о них сообщит.

Как сообщал пресс-центр ООС, на протяжении прошлых суток, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате обстрелов погиб один боец.