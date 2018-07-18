Стало известно о мощном ударе ВСУ по позициям террористов на Донбассе: уничтожена техника (фото)
08:49, 18 июля 2018Война
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На данный момент о потерях террористов не сообщается.
Уничтожена техника террористов / фото facebook.com/Viktoriya Rudenko
Появился снимок, на котором зафиксирован удар бойцов ООС по позициям боевиков на Донбассе.
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Его на своей странице в Facebook опубликовала военная ВСУ Виктория Руденко, отметив, что была уничтожена техника террористов.
"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники... Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор", - говорится в ее сообщении.
По словам Руденко, сейчас потери противника уточняются, позже разведка о них сообщит.
Как сообщал пресс-центр ООС, на протяжении прошлых суток, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате обстрелов погиб один боец.
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