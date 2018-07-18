Сутки на Донбассе: боевики вели огонь на всех направлениях, погиб военный, еще двое ранены

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз обстреляли позиции украинских защитников.

На протяжении минувших суток, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось.

Об этом пишет Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехового, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песок, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика. Вчера, в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным разведки трое оккупантов были уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.

Ранее сообщалось, что под Горловкой было уничтожено вражеского снайпера.