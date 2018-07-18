Сутки на Донбассе: боевики вели огонь на всех направлениях, погиб военный, еще двое ранены
На протяжении минувших суток, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом пишет Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехового, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песок, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика. Вчера, в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным разведки трое оккупантов были уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.
Ранее сообщалось, что под Горловкой было уничтожено вражеского снайпера.