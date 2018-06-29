Названо имя погибшего вчера на Донбассе бойца (фото)

Воин 92-й ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине.

28 июня вечером в Донецкой области погиб Влад Гусейнов "Швед", 1983 года, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Читайте такжеСтали известны имена трех военных, погибших на Донбассе 27 июня (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Иванова. "Вчера вечером погиб брат Влад Гусейнов ("Швед"). Это болезненный удар для его побратимов в ВСУ и для бойцов добровольцев ДУК ПС, которые имели честь в прошлом году воевать с ним бок о бок", - написала она.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских защитников, еще двое ранены.