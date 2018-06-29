Названо имя погибшего вчера на Донбассе бойца (фото)

11:28, 29 июня 2018
Война
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Гусейнов погиб 28 числа / фото facebook.com/Наталия Иванова

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Иванова. "Вчера вечером погиб брат Влад Гусейнов ("Швед"). Это болезненный удар для его побратимов в ВСУ и для бойцов добровольцев ДУК ПС, которые имели честь в прошлом году воевать с ним бок о бок", - написала она.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских защитников, еще двое ранены.

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Теги: #смерть#Донбасс#военный