Стали известны имена трех военных, погибших на Донбассе 27 июня (фото)

В результате обстрела смертельные ранения получили трое военнослужащих.

93-я ОМБр обнародовала имена погибших на Донбассе военнослужащих 27 июня.

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35-летний солдат Александр Борисович Холин из города Волчанск Харьковской области защищал Украину в составе 93-й бригады с апреля 2016 года. Ветеран боевых действий на Луганщине (Крымское) и на Донецком направлении. Дома Александра не дождалась с войны супруга.

Второй погибший - 50-летний Владимир Владимирович Дьяченко. В селе Семеновка Томаковского района Днепропетровской области у павшего воина остался сын Руслан.

Из Днепропетровской области был родом и третий погибший - Дмитрий Васильевич Петрушенко, 1971 года рождения. Его похоронит собственный отец.

Как сообщал пресс-центр ООС, 27 июня в результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.