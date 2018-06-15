Хуг: с начала года количество раненных гражданских лиц на Донбассе составляет 109 человек, погибших - 29

За последнюю неделю на Донбассе ранения получили 9 человек.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что с начала этого года количество раненных гражданских лиц на Донбассе составляет 109 человек, а погибших - 29.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"В условиях, когда ведется огонь из артиллерии и минометов, когда силы и формирования приближаются ближе друг к другу, а в земле остаются мины, да еще и устанавливаются новые, цена за несоблюдение сторонами соглашений становится непомерной и на прошлой неделе мы снова стали свидетелями человеческих жертв", - заявил Хуг.

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"Мы подтвердили данные о том, что на прошлой неделе ранения получили еще 9 гражданских лиц. Таким образом, общее количество раненых за этот год составляет 109 человек, а погибших - 29", - заявил Хуг.

Он уточнил, что среди раненных на прошлой неделе был 64-летний мужчина, который получил ранение бедра, находясь во дворе собственного дома на территории, подконтрольной правительству Украины, в Воздвиженке. Также 25-летняя жительница Макеевки получил ранение брюшной полости, когда она выходила из дома родственников в неподконтрольной правительству Украины Васильевке.