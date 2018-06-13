ВСУ уничтожили бронированную машину боевиков на Донбассе, за сутки террористы понесли значительные потери

Террористы несут значительные потери на Донбассе: за сутки пятеро ликвидированных, четверо раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили боевую бронированную машину противника.

На протяжении прошлых суток, 12 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боев оставалась на прежнем уровне.

Российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по позициям украинских военных, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил.

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С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб", - говорится в сообщении ООС.

По данным разведки, вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника. Всего за сутки 5 оккупантов были ликвидированы и 4 ранены.

Сегодня, в течение ночи 13 июня, враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боя были ранены двое военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, трех тяжело раненых бойцов из зоны боевых действий доставили в Днепр в течение выходных, 9-10 июня. Все сейчас находятся в реанимации больницы имени Мечникова.