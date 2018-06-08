Что изменится после смены главаря "ДНР": эксперт дал прогноз

13:24, 08 июня 2018
Война
2429 2
Александр Захарченко / REUTERS

В случае прихода ко "власти" в группировке "ДНР" так называемого председателя "Народного совета "республики" Дениса Пушилина "политика" террористов по Украине никак не изменится.

Читайте такжеРоссия попытается "слить" главарей "ЛДНР" - журналист

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф".

"Еще деятельностью, которая была связана с минской группой, Пушилин показал себя послушным ретранслятором месседжей из Кремля. Поэтому не стоит ожидать никаких изменений", - подчеркнул Тымчук.

Напомним, что ранее в СМИ появились данные о грядущей смене главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко на Дениса Пушилина. По некоторым данным, решение об этом уже принято "соответствующими инстанциями".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#Захарченко#главарь ДНР