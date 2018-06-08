Что изменится после смены главаря "ДНР": эксперт дал прогноз

После иформации в СМИ о смене главаря "ДНР" эксперт дал прогноз, что изменится, если это произойдет.

В случае прихода ко "власти" в группировке "ДНР" так называемого председателя "Народного совета "республики" Дениса Пушилина "политика" террористов по Украине никак не изменится. Читайте такжеРоссия попытается "слить" главарей "ЛДНР" - журналист Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф". "Еще деятельностью, которая была связана с минской группой, Пушилин показал себя послушным ретранслятором месседжей из Кремля. Поэтому не стоит ожидать никаких изменений", - подчеркнул Тымчук. Напомним, что ранее в СМИ появились данные о грядущей смене главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко на Дениса Пушилина. По некоторым данным, решение об этом уже принято "соответствующими инстанциями".

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