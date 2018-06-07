Решение уже принято: СМИ назвали имя нового главаря "ДНР"
Главаря "ДНР" Александра Захарченко, скорее всего, сменит так называемый глава "Народного совета" Денис Пушилин.
Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщают источники "Примечаний" в Донецке.
Читайте такжеРоссия попытается "слить" главарей "ЛДНР" - журналист
Отмечается, что решение официально еще не озвучено, но Пушилин, ранее отмечавшийся только как спикер по Минским переговорам, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений.
"А сегодня Денис Пушилин нанес визит в Крым и провел переговоры тет-а-тет с "главой правительства" этого "субъекта федерации" Сергеем Аксеновым - ранее в таком формате был замечен лишь исчезнувший со всех мониторов "глава республики" Захарченко", - говорится в сообщении СМИ.
Ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о намерении "укреплять независимость "ДНР" и связи с Россией.