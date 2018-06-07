Решение уже принято: СМИ назвали имя нового главаря "ДНР"

Новым главарем "ДНР" может стать террорист Денис Пушилин.

Главаря "ДНР" Александра Захарченко, скорее всего, сменит так называемый глава "Народного совета" Денис Пушилин.

Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщают источники "Примечаний" в Донецке.

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Отмечается, что решение официально еще не озвучено, но Пушилин, ранее отмечавшийся только как спикер по Минским переговорам, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений.

"А сегодня Денис Пушилин нанес визит в Крым и провел переговоры тет-а-тет с "главой правительства" этого "субъекта федерации" Сергеем Аксеновым - ранее в таком формате был замечен лишь исчезнувший со всех мониторов "глава республики" Захарченко", - говорится в сообщении СМИ.

Ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о намерении "укреплять независимость "ДНР" и связи с Россией.