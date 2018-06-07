Решение уже принято: СМИ назвали имя нового главаря "ДНР"

14:48, 07 июня 2018
Война
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Александр Захарченко / REUTERS

Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщают источники "Примечаний" в Донецке.

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Отмечается, что решение официально еще не озвучено, но Пушилин, ранее отмечавшийся только как спикер по Минским переговорам, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений.

"А сегодня Денис Пушилин нанес визит в Крым и провел переговоры тет-а-тет с "главой правительства" этого "субъекта федерации" Сергеем Аксеновым - ранее в таком формате был замечен лишь исчезнувший со всех мониторов "глава республики" Захарченко", - говорится в сообщении СМИ. 

Ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о намерении "укреплять независимость "ДНР" и связи с Россией.

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Теги: #ДНР#Захарченко#Пушилин