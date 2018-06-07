Террористы подорвали взрывное устройство в жилом квартале на Луганщине

Устройство подорвано во временно оккупированном населенном пункте Голубовское, есть пострадавшие.

Во временно оккупированном населенном пункте Голубовское Луганской области оккупанты подорвали взрывное устройство в жилом квартале, есть пострадавшие среди местных жителей.

Об этом говорится на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

«Сегодня, 7 июня, около 10.30 оккупанты совершили преступление в населенном пункте Голубовское в Луганской области на временно оккупированной территории против мирного населения.

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В жилом квартале населенного пункта террористы подорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители. Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан», - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что принимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не ведет обстрелы мирных населенных пунктов, не размещает позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

В сообщении также подчеркивается, что этот теракт российско-оккупационных войск является очередным доказательством нарушения норм международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения.