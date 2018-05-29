Сутки на Донбассе: в результате обстрелов боевиков шесть военных получили ранения

Также в результате обстрелов боевиками населенных пунктов, погиб 15-летний подросток, ранение получил мирный житель.

В районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно высокой, обстановка - сложная и контролируемая. Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в соцсети.

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"Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино", - отмечается в сообщении.

В прес-центре ООС отмечают, что на обстрелы противников из минометов и стрелкового вооружения, подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем.

"Российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применял минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.

"Во время боевых действий, за прошедшие сутки, шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в больницы", - сообщается в сводке ООС.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения. Так, около 5 часов утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки вели обстрелы из миномета по поселку Железное, в результате чего погиб 15-летний ребенок. Около 15-ти часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.

С начала этих суток, по состоянию на 7.00 утра, потерь наших войск нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пятерых ранили.