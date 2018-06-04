Сутки на Донбассе: боевики ударили из тяжелой артиллерии по Талаковке, один оккупант уничтожен

Сегодня, около 04:30 противник применил 82мм минометы в районе населенного пункта Зайцево.

За прошедшие сутки, 3 июня, наиболее активные боевые действия в зоне проведения операции Объединенных сил продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

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Как сообщает пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122мм и минометов калибром 120мм и 82мм. В штабе отмечают, что украинские военные «вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения».

«Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера вечером, около 21:00 ими из пушек калибра 152мм был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются. Во время боевых действий за минувшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет», – говорится в сообщении.

При этом, по данным разведки, противник понес потери: один оккупант уничтожен.

«Сегодня, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 04:30 противник применил 82мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ», – добавили в штабе.