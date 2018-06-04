Командующий ООС призвал мир содействовать возвращению Украине контроля над границей на Донбассе

Сергей Наев заверил посла Франции, что Объединенные силы станут мощным аргументом политико-дипломатического решения вопроса отпора российскому агрессору.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев призвал мировых лидеров способствовать скорейшей передаче властям Украины контроля над неконтролируемыми участками государственной границы в Луганской и Донецкой областях.

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Об этом он заявил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон во время ее поездки на Донбасс, сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в ходе беседы, в которой принял участие заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, стороны обсуждали ряд вопросов безопасности ситуации на востоке Украины.

Наев поблагодарил французского посла за поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе с российским агрессором. Командующий Объединенными силами заметил, что главной помощью мировых лидеров для Украины считает их содействие скорейшей передаче контроля за участками государственной границы в Луганской и Донецкой областях властям Украины.