Командующий ООС призвал мир содействовать возвращению Украине контроля над границей на Донбассе
Командующий Объединенными силами Сергей Наев призвал мировых лидеров способствовать скорейшей передаче властям Украины контроля над неконтролируемыми участками государственной границы в Луганской и Донецкой областях.
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Об этом он заявил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон во время ее поездки на Донбасс, сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что в ходе беседы, в которой принял участие заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, стороны обсуждали ряд вопросов безопасности ситуации на востоке Украины.
Наев поблагодарил французского посла за поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе с российским агрессором. Командующий Объединенными силами заметил, что главной помощью мировых лидеров для Украины считает их содействие скорейшей передаче контроля за участками государственной границы в Луганской и Донецкой областях властям Украины.