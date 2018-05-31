"Даже бревен целых не осталось": волонтер показал, как военные уничтожили позицию боевиков на Светлодарской дуге (видео)
13:26, 31 мая 2018Война
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Волонтер показал полное видео, как военные на Светлодарской дуге уничтожают позицию террористов.
Уничтожение позиции "Фурункул" на Светлодарской дуге
Появилось свежее и полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разнесла позицию террористов "Прыщ", она же "Фурункул", на Светлодарской дуге.
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"И так разнесла, что даже бревен целых не осталось", - пишет на своей странице в Facebook в описании к видео волонтер Юрий Мысягин.
Как сообщалось, 29 мая в зоне проведения Операции объединенных сил бойцы тактической группы "Моспино" подбили БМП противника.
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