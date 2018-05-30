Украинские военные уничтожили БМП противника на Донбассе (видео)

Отмечается, что на помощь экипажу сгоревшей БМП террористы не пришли.

В зоне проведения Операции объединенных сил бойцы тактической группы "Моспино" подбили БМП противника.

"Вечерний подарок от противотанкового расчета тактической группы "Моспино" - еще одна "жареная" БМП путинских террористов", - говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook.

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По словам военных, примерно в 19:00 боевики нагло пошли вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады.

"Они успели выпустить меньше 10 снарядов, пока не попали в прицел наводчика из тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр. В итоге - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта", - рассказали бойцы.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, на Светлодарской дуге боевая группа К-2, которая входит в 54-ю бригаду, отомстила за раненого собрата и уничтожила боевую технику террористов.