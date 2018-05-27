Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, четверо – ранены

Объединенные силы уничтожили вражеский наблюдательный пункт и ликвидировали четырех боевиков.

За минувшие сутки, 26 мая, российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. В результате боевых действий погиб один и получили ранения четыре украинских защитники.

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Как сообщается в Facebook Операции объединенных сил, активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики два раза открывали огонь из тяжелого вооружения.

Отмечается, что оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское на Луганщине. Вражеский обстрел украинских позиций из минометов в районе Крымского подвергал опасности мирное население.

По данным разведки, в результате адекватного ответа ОС уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

Сообщается, что на днях два военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задачи на Луганском направлении, самовольно покинули воинскую часть. Военных ищут правоохранители.

Ранее в террористической организации "ЛНР" заявили, что задержали двух "дезертиров" из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались перейти через серую зону.