Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Южное в Донецкой области (видео)

Российско-оккупационные войска осуществляют постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению украинских подразделений из этого населенного пункта, отметили в пресс-центре.

Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Южное в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook, населенный пункт был взят под контроль в течение четырех часов (с 2.00 до 6.00) 8 мая.

В частности, отмечается, что незаконные формирования в первых числах апреля с периодичностью два раза в неделю в количестве до мотострелкового взвода прибывали в н.п. Южное с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в нем.

«На основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона, штабом бригады был разработан план взятия под свой контроль н.п. Южное», - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что логистическое и оперативное обеспечение и контроль над выполнением определенных задач осуществлялись непосредственно командованием Объединенных сил.

«Была оказана своевременная и необходимая помощь подразделениям бригады, которые выполняли поставленную задачу. В 2.00 8 мая 2018 года личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана. По состоянию на 6.00 8 мая подразделения бригады вышли на восточные окраины н.п. Южное», - подчеркнули в пресс-службе.

Во время выполнения первого этапа (взятие н.п. Южное под свой контроль) потерь личного состава бригады не было. Потери противника составили: один убитый и один раненый.

«Начиная с 11.00 8 мая, противник действиями ДРГ и периодическим нанесением огневого поражения по подразделениям бригады, которые находятся на огневых позициях, пытается вытеснить их из н.п. Южное. Огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум, 15 человек убитыми и ранеными», - добавили в бригаде.

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Сообщается, что в настоящее время ситуация в Южном сложная, но контролируемая. Боевые задачи по удержанию населенного пункта выполняет сводное подразделение от 24-й ОМБр.

Взятие под контроль населенного пункта Южное также подтвердили в командовании Объединенных сил, которое заявляет об улучшении тактического положения обороны украинских войск на Горловском направлении.

«Спланированные, подготовленные и реализованные действия героев первого механизированного батальона, разведывательной роты бригады позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Южное (Чигири) и сорвать коварные намерения врага», - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе заверили, что Объединенные сил и в дальнейшем будут делать все для укрепления рубежей обороны и недопущения продвижения оккупантов вглубь обороны.