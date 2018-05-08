Полторак рассказал о потерях ВСУ с начала войны на Донбассе

Он привел цифры боевых и не боевых потерь среди военных в зоне конфликта на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что с начала агрессии России Вооруженные силы Украины потеряли 3332 человека.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны, Полторак отметил: "С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери - это 2394 человека, и 938 - небоевые потери".

Министр добавил, что причины небоевых потерь разные: «начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности ... суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребления спиртных напитков».

Как сообщал УНИАН, 5 мая военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что с начала 2018 года в Украине совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего самоубийств было зафиксировано в зоне боевых действий. "Причины разные – от семейных неурядиц до психического неприятия усталости", – заявил Матиос.