Полторак: в России пока нет способной к полномасштабной агрессии против Украины группировки

РФ развернула у границ Украины группировки войск в составе 80 тыс. военных, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что у России нет группировки войск, способной провести полномасштабную агрессию против Украины, но она может нарастить необходимый военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны, глава оборонного ведомства отметил: «Нам с вами не следует мечтать, что Россия отказалась от агрессивной политики в отношении Украины, - точно рано».

По его словам, РФ, кроме двух террористических армейских корпусов, сформированных в Донецкой и Луганской областях, развернула мощную группировку на границе с Украиной. «Там примерно 80 тыс. личного состава, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня. Россия восстановила три армии, задачей которых во времена холодной войны было создавать напряженность в Европе», - добавил он.

Как отметил Полторак, РФ строит мощный кордон, который можно использовать для начала открытой агрессии против Украины. «На сегодняшний день, по данным разведки, в России нет группировки, способной провести полномасштабную агрессию против Украины. Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, в основном силами Западного и Южных военных округов», - отметил он.